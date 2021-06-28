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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Altın Oğlan Direksiyon Trol 

-kaza yapan araçtan görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, Osmancık-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık’tan Çorum’a gitmekte olan K.B. yönetimindeki 05 AAN 204 plakalı otomobil Girinoğlan Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü K.B. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
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