Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

-ambulanstan görüntü

-kaza yapan araçtan görüntü ve detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.C.Y yönetimindeki 19 AC 657 plakalı otomobil Sülüklüevler 34. Sokak'ta seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilde kazayı sürücü yara almadan atlatırken yolcu olarak bulunan A.A yaralandı. Araçta sıkışan yaralıyı Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



loading...