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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ambulanslar

İlk Müdahale Hastane Alabalık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-İtfaiye ekipleri
-Yaralının ambulansa nakliyesi
-Kalabalık hastane ve acil
-morgtan görüntü
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Abdulkadir Özpolat yönetimindeki 63 EL 055 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarında bulunan taşlara çarparak parçalanan aracın sürücüsü Abdulkadir Özpolat olay yerinde hayatını kaybederken, C.A., İ.H.K ve S.K. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İ.H.K., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Özpolat'ın cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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