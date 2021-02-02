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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı

- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i bebek 4 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon Yağmur Suyu 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Ekiplerin incelemesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan otomobildeki 1’i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Karapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Eyüp Y. idaresindeki VB 885 JR yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yağmur suyu kanalına çarparak defalarca takla attı. Yol kenarına savrularak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan İ.N.Y. adlı bebek ise takla atan araçtan dışarı fırladı. Kazada araçtan fırlayan İ.N.Y. adlı bebek ile Eyüp Y., Gülhayat Y., Beyza Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınan Eyüp Y., Gülhayat Y., Beyza Y. ve İ.N.Y., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (EA-GY-
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