Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır, 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Jandarma Altın Direksiyon Trol 

-Araç görüntüsü
-Aracın çekilmesi
-Yoldan görüntü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 49. kilometresi Hacı Mahmut Uşağı Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü’nü ziyaret ettikten sonra Şereflikoçhisar istikametinden Nevşehir istikametine seyreden Hüseyin G. (42) idaresindeki 50 SF 615 plakalı Lada marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Melek B. (23) ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Melek B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı