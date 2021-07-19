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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Şarampole yuvarlanan otomobilden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Altın Polis Ekipleri 

-Olay yerine gelen çevredeki vatandaşlardan detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman Hasankeyf karayolu üzerinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Hız limitini aşan otomobil sürücüsü, hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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