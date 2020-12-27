Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

-Ekiplerden görüntü

-Yoldan görüntü

-Elektrik kablolarından görüntü

-Otomobilin düştüğü yerden kurtarılması

-Genel ve detay

-NOT: görüntü KOCAELİ GEBZE SARAMPOL KAZA SON koduyla tünele geçiliyor



( KOCAELİ )- Yoldan çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçan otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Denizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Dönmez idaresindeki 41 BY 9021 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi ilk önce bariyerlere, daha sonra çöp kutusuna, ardından da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak yoldan çıktı. Otomobil çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Dönmez, otomobili içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücünün, müdahaleden önce kalbinin durduğu, ancak sağlık ekipleri tarafından şok uygulanarak bir süre daha hayatta tutulduğu öğrenildi. Yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Kaza sonrasında elektrik hatları koparak yere düştü. Öte yandan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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