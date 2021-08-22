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Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

Detaylar

Hastane Jandarma Karya Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yeri
-Takla atan araç
-Jandarma ekipleri inceleme
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, D-650 Karayolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 N 9220 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OK-HFV-
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