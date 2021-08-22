Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü: 3 yaralı

-Olay yeri -Takla atan araç -Jandarma ekipleri inceleme -detay
( SAKARYA ) SAKARYA
- Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, D-650 Karayolu Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 N 9220 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OK-HFV-
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