Kontrolden çıkan otomobil refüjde askıda kaldı

-Kazazedelerden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Aracın kaldırılmasından görüntüler

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih'te bir araç kontrolden çıkarak yol üzerindeki refüjün üzerine çıktı. Olay üzerine araçta maddi hasar meydana geldi. Kısıtlama gününde meydana gelen kazada oluşan ilginç kaza görenleri hayrete düşürdü. Olay Vatan Caddesi'nin başında saat 08.00 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması gününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan 34 LD 4910 plakalı Hyundai i30 marka aracın sürücüsü yan yol bağlantısına girmek isterken bir anlık dikkatsizlik sonucu yol üzerinde bulunan refüjün üzerine çıktı. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişiye alkolmetre ölçüm cihazı ile test yaptı. Test sonucunda kazayı yapan sürücüde ve yanındaki kişide alkol kullanımına rastlanmadı. Kaza sonucu can ve mal kaybı meydana gelmezken araçta ufak çaplı maddi hasar oluştu. Cadde üzerinde gerçekleşen ilginç kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapılan işlemlerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, “Geçmiş olsun diliyorum. Kendisi böyle bir kaza yapmış oldu. Allah kimseye yaşatmasın. Dikkat etmek lazım. Kendisine sağlık diliyorum. Manzara ilgimi çekti birdenbire. Refüjün üzerine çıkması İnsan eliyle kaldırıp üzerine koysa o kadar denk gelebilir. Büyük bir başarı diyorum kendisi için ama geçmiş olsun. Kazadır neticede” dedi.

(HES-ZA-



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