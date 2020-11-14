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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Trol 

-aracın görüntüsü
-polislerin görüntüsü
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi yeni Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LU 6872 plakalı Mercedes marka özel otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada 1 bayan hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından yolda uzun araç kuyruklar oluşurken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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