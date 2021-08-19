Kontrolden çıkan otomobil önce takla attı, sonra araziye girdi

-Olay yeri

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Takla atan araç



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak araziye girdi. Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki 34 ND 4254 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Takla atmaya başlayan otomobil yol kenarındaki araziye girerek durabilirken, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

