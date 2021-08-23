Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı’na uçtu: Anne ve kızı yüzerek kurtuldu

- Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı’na uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisindeki anne ve kızı yüzerek kurtuldu. Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 19 AZ 277 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı’na girdi. Durumu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken araç içerisinde bulunan anne S.B. (47) ve kızı E.B. (13) ölümün kıyısından yüzerek kurtuldu. Suya giren otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-RFK
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı
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