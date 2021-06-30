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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Araç görüntüsü

Çarpma Anı İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

- Market görüntüsü
- Manav reyonu
- Market İçi
- Detay

( İSTANBUL )- Aracın markete dalma ve müşteriye çarpma anı kamerada İSTANBUL

- Sarıyer’de kontrolden çıkan bir araç markete dalıp, manav reyonunda bulunan bir müşteriye çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, kaza anı saniye saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NGE 70 plakalı araç sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir Markete girdi. Kazada, manav reyonun olduğu bölümdeki bir müşteriye de çarptı. Müşteri şans eseri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Market çalışanları büyük panik yaşadı. Kaza sonucu marketin Manav kısmında, kapıda ve içinde maddi zarar meydana geldi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri araç sahibinin ifadesini alırken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. (HZE-ZA-
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