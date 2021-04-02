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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil manava böyle daldı

Kontrolden çıkan otomobil manava böyle daldı

Güvenlik kamerası

Polis Alışveriş Hastane Kamera Polis Ekipleri 

-Araçtan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araba manava daldı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda manavda alışveriş yapan 2 kadın yaralandı. Olay, Talatpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldaki çöp konteynırlarına çarpıp manava daldı. Olay sırasında manan önünde duran 2 kişi yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışmalara başladı.
Olay sırasında orada bulunan manav çalışanı Lezgi Çiçek yaşananları anlatarak. “Tezgahlarımızı açarken araç 120-130 km hızda mahalle arasında manavın içine girdi. O sıralarda bir bayan vardı yaralandı diğer arkadaşta yaralandı. Bizim hem maddi hem manevi hasarımız var” dedi.
Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, aracın hızla gelerek manava dalması ve vatandaşlar yer aldı.
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