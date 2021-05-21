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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Bild İstinat Duvarı Direksiyon Trol 

-araçtan görüntüler
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Törekent Mahallesi Ayaş Bulvarı Hasan Şahan Kışlası yanında meydana gelen kazada; sürücü T.S.(24) idaresindeki 31 Z 6439 plakalı otomobili ile Ayaş yolu üzerinden Yenikent istikametine seyri sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan M.G. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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