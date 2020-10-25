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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil, evinin önünde oturan yaşlı kadına çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, evinin önünde oturan yaşlı kadına çarptı

Sağlık ekipleri çalışması

Yaşlı Kadın Kalaba Alabalık Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılar
-Ambulans
-Yaralıların ambulansa taşınması

( İSTANBUL )-Aracın apartman boşluğuna uçtuğu kazada faciadan dönüldü İSTANBUL

- Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, apartman boşluğuna düşerek yaşlı bir kadına çarptı. Apartmanın önünde oturduğu sırada otomobilin çarptığı yaşlı kadın ile sürücü yaralandı. Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesinde yaşandı. Otomobiliule seyir halinde olan sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki apartmanın boşluğuna uçtu. O sırada apartmanın önünde oturan bir yaşlı kadın, otomobilin kendisine çarpmasıyla yaralandı. Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü de kaza nedeniyle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile hasteneye kaldırıldı. Çevredeki meraklı kalabalık ise olan biteni izledi.
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