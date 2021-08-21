Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil emniyet müdürlüğünün duvarına çaptı: 4 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil emniyet müdürlüğünün duvarına çaptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil emniyet müdürlüğünün duvarına çaptı: 4 yaralı

Tokat'ta emniyet müdürlüğünün duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil

Trafik Kazası İstinat Duvarı İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-Tokat Devlet Hastanesi acil servisi

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta otomobilin emniyet müdürlüğünün duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan kavşakta meydana geldi. Salih Z. (36) idaresindeki 60 SA 030 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Emniyet Müdürlüğünün duvarına çarpan otomobil savrularak yolda ters istikamete dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan keskin virajın olduğu yolda iki ay önce meydana gelen kazada otomobil emniyet müdürlüğünün bahçesine uçarken 3 kişi yaralanmıştı
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı