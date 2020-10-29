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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil dükkanın önünde oturanların arasına daldı: 8 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dükkanın önünde oturanların arasına daldı: 8 yaralı

kaza yapan araç

Hastane Olay Yeri İnceleme Alabalık Ticari Araç Polis Ekipleri 

-olay yerindeki kalabalık
-dükkan ve yemek yenilen yerden görüntüler
-polis ekipleri
-ambulanslar ve yaraların ambulansa alınması
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Kontrolden çıkan araç yemek yiyen 6 kişiyi ezdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç dükkanın önüne koydukları masada yemek yiyenlere çaptı. Kazada yemek yiyen 6 kişi ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi, Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Diyarbakır istikametine giden Cengiz B.’nin kullandığı 01 C 7445 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki dükkanın önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazada yemek yiyen Ahmet C., Hasan C., İrfan Fahri C., Mustafa Ç., Ramazan K., Süleyman K. ile araçta bulunan İbrahim Halil B. ve sürücü Cengiz B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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