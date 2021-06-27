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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kaza yeri detaylar

İlk Müdahale Karya Bild Direksiyon Trol 

-Kaza yapan araç detaylar
-Yaralılar detaylar
-Olay yeri detay

( SAKARYA )- Direğe çarpan otomobilde bulunan anne-baba ve çocukları yaralandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil diğere çarpı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Gazi Caddesi ile Şehit Ferhat Sözer Caddesi’nin bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ferhat Sözer Caddesi’nden Gazi Caddesi istikametinde gitmekte olan Mustafa Ç. idaresindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazazedelerin imdadına yetişen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Mustafa Ç., eşi Neva Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen oğlu, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Ç. ve oğlunun Karasu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ederken Neva Ç., Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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