Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

- Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 


- İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. İddialara göre A.E. isimli sürücü, 09 SK 177 plakalı otomobiliyle Konak yönüne doğru seyrederken önüne bir yaya çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce orta refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp yolun alt kısmında yer alan otoparka girdi. Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadın yayaya çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki yayanın üzerinden de kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı