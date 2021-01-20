Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarpıp savruldu: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarpıp savruldu: 1 ölü

Montaj tünelde

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Trol 

-Otomobil
-Kaza yeri
-Kaza detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E-5 karayolu Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere hızla çarpıp bariyerle beraber savruldu. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza E-5 karayolu Tuzla mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hamdi Ürper kontrolündeki Ford marka 22 RM 811 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem otomobil hem de beton bariyer savruldu. Otomobilin sürücüsü Ürper olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün cesedi ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı