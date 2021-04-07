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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaza alanından görüntü

Hastane Bild Trol 

-Bariyerlere saplanan otomobilden görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar

( KOCAELİ )-Bariyerin parçaladığı otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza akşam 20.50 sıralarında D100 karayolu Mimar Sinan Mahallesi mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oğuzhan Y. (30) idaresindeki 41 ABA 987 plakalı Honda marka otomobil, Tüpraş yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Bariyerlerin önünden girerek arkasından çıktığı otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan sürücü Oğuzhan Y. ve adı öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oğuzhan Y.’nin durumunun ağır olduğu, arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada bariyerlere çarparak parçalanan otomobil, çekici ile bariyerlerden kurtarılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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