Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

-- KAZA YAPAN ARAÇ

-- POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Serdal Koç idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Sami, Salih ve Enes Koç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-RFK

