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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

OLAY YERİNE GELEN AKÇAKOCA VE ALAPLI BELEDİYE İTFAİYE EKİPLERİ

Polis Dikkatsizlik Aşırı Yağış Aşırı Hız Aydınlatma Direği 

-KAZA ANI SONRASI YARALILAR AMBULANSA TAŞIRKEN
-OLAY YERİNDE AMBULANS
-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçta 4 kişi yaralandı. Kaza, Akşam saatlerinde Alaplı Belediye Plaj mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Alaplı yönüne giden İrfan K. yönetimindeki 34 FV 2578 plakalı Hyundai marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polisi ve ambulansı ararken araçta sıkışan yaralılar için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen Alaplı ve Akçakoca İtfaiye ekipleri sürücü İrfan K. ve araç içerisinde bulunan Zuhal.K, Mustafa.K., Şekip Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkardılar. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen 4 yaralı tedaviye alındı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre ileriye savrulan aracın bagaj bölümündeki eşyalar vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine teslim edildi. Hurda haline gelen otomobil otoparka çektirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (EY-OA-
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