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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden ormanlık alana düştü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil 10 metreden ormanlık alana düştü: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Bild Ormanlı Direksiyon Trol 

-Aracın yoldan düştüğü yerin görüntüsü
-Yaralılara ilk müdahale olay yerinde
-Yaralıların sedyelere alınması
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-İtfaiye, 112 ve UMKE ekiplerinin müdahalesi
-Yaralıların görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bir parkın yaklaşık 10 metrelik derinlikteki ormanlık alanına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç istikametinden Aksaray istikametine seyreden Fadime E. (25) idaresindeki 68 AJ 737 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kılıçaslan Parkının yaklaşık 10 metre derinlikteki ormanlık alanına düştü. Demir çitleri aşarak aşağıya düşen otomobil ağaçlara çarparak durabilirken otomobil adeta hurdaya döndü. Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan E. (40) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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