Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı

- Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı

Devrilen otobüs

Polis Sağlık Ekibi Jandarma Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Yara almayan yolcular
-Otobüste inceleme yapılması
-Yolcunun olayı anlatması

( UŞAK )- Büyük korku yaşayan yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti UŞAK

- Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak’ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ağrı’dan aldığı yolcularla İzmir’e doğru ilerleyen Kemal Biner kontrolündeki 34 HE 1858 plakalı otobüs, Ankara - Uşak karayolu Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Bir süre yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otobüs, daha sonra yolun sağındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ekibi, ve itfaiye sevk edildi. Kazada ilk belirlemede 33 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan yolcular, otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti. Yanların geçen bir tır sürücüsünün yolda zikzak çizen otobüs şoförünü korna çalarak uyandırmaya çalıştığını ancak şoförün panikleyip kazaya neden olduğunu öne sürdü. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı