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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kontrolden çıkan minibüs direğe çarptı 1 kişi yaralandı

- Kontrolden çıkan minibüs direğe çarptı 1 kişi yaralandı

-Kaza yerinden ve araçtan detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Polis Karahisar Direksiyon Trol 


- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak direğe çarpan minibüste 1 kişi yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi, Emirdağ Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.’nın (36) kullandığı 03 KA 234 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A., ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (HK-GC)
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