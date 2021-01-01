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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonun devrildiği feci kaza kamerada...Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı

Kontrolden çıkan kamyonun devrildiği feci kaza kamerada...Kağıt gibi ezilen tomruk yüklü kamyonun içerisinden kendi çabaları ile çıktı

-Güvenlik kamerası-

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza anı
-sürücünün kamyondan çıkması
-detaylar

( SAKARYA )- O anlar saniye saniye kameraya yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada kamyon adeta kağıt gibi ezilirken, kazanın meydana geldiği ve sürücünün aracın içerisinden kendi çabaları ile çıktığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Hendek İlçesi Bayraktepe Mahallesi Bayraktepe mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esat A. idaresindeki 54 KC 009 plakalı tomruk yüklü kamyon, viraja girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yan yatarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak bahçeye ters bir devrildi. Hurdaya dönen kamyondan sürücü kendi çabaları ile kurtuldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaza anı kameradaÖte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan kamyonun viraja girdiği esnada yan yatması ve bariyerleri aşarak bahçeye devrilmesi yer aldı. Daha sonrasında ise hurdaya dönen kamyondan sürücünün kendi çabaları sonucu çıkması görülüyor.
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