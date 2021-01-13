Kontrolden çıkan kamyonet önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı

-Yaralının ambulansa alınışı

-Yan yatan kamyonet

-Yol kenarı

-Kamyonet detay

-trafik



( İSTANBUL ) --Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı İSTANBUL



- Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevki yan yolda ilerleyen bir kamyonet kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Kamyonet içerisinde sıkışarak yaralanan kamyonet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevki güney yan yolda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Fethi Sümer kontrolündeki Ford marka kapalı kasa kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki çitleri ve direği deviren kamyonet ardından yan yatarak yola devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü kamyonet içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı kamyonet içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan kamyonet çekici ile devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü. (CGK-



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