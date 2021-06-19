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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı

Kontrolden çıkan kamyonet önce direğe ardından 2 otomobile çarptı

Yaralı sürücünün ambulansa taşınması

Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Ambulansın hareket edip gitmesi
-Kaza yerinden görüntü

( KARABÜK )- Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KARABÜK

- Karabük'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç önce aydınlatma direğine ardından 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşil Mahalle sanayi kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Hasan G. idaresindeki 34 VU 4915 Ford marka hafif ticari kamyonet Sanayi kavşağına yaklaştığı esnada yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda çıktı. Refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan kamyonet daha sonra ışıklarda bekleyen Songül A. idaresindeki 78 DB 941 plakalı Honda marka otomobile ardından da Sülayman S. idaresindeki 20 ACS 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada Songül A. otomobilde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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