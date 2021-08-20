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Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı

OLAY YERİNDEN GÖRNTÜ

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-YARALIYA MÜDAHALE

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı. Kaza Akhisar mahallesi 151. Sokak üzerinde meydana geldi. TOKİ konutlarından Akhisar mahallesine seyir halinde olan sürücü Yusuf Cidam(23) yönetimindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet yokuş aşağı indiği sırada geçtiği kasiste kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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