Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

-kamyonun kontrolden çıkıp otomobile ve elektrik direğine çarpıp sürüklemesi

-olay yeri

-kazaya karışan araçlar

-çekici beklerken ölümen dönen sürücünün konuşması



( ANTALYA - ÖZEL)- Çekiciyi beklerken canından oluyordu- Yolda bekleyen araç sürücüsünün ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya’nın Aksu ilçesinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden LPG Yüklü kamyonet yan yola saparak önce bariyerlere, sonra çekici bekleyen park halinde ki bir araca ve elektrik direklerine çarparak durabildi. Park halindeki aracın sürücüsü ölümden saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından sanye saniye görüntülendi. Kaza saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ozan Güven yönetiminde ki 34 BZF 70 plakalı LPG yüklü araç, anayoldan savrulmaya başlayarak tali yolda park halinde çekici bekleyen yabancı plakalı Hasan İnci’ye ait otomobile ve ardından elektrik direklerine çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 5 yaşında ki çocuk yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağacın gölgesinde park halinde aracı arızalandığı için beklediğini kaydeden Hasan İnci, “Hollanda’dan 3 haftalığına tatile geldim. Aracım arızalandığı için çekiciyi bekliyordum. Ben eşimle dışardayken, 5 yaşında ki oğlum arabanın içinde oturuyordu. O an kamyon şoförü yoldan çıktı arabayı önüne aldı buraya sürükledi. Çocuğum yaralı hastaneye götürdüler. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Durumları nasıl bilmiyorum” dedi.

“Kaza anı güvenlik kamerasında” Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Görüntülerde 34 BZF 70 plakalı LPG Yüklü araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kontrolsüz bir şekilde ana yoldan tali yola doğru ilerliyor. PR-759-H park halinde çekici bekleyen plakalı otomobile ve elektrik direklerine çarpıştığı yer aldı. (EA-