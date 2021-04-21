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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyon evin duvarına çarparak durabildi

- Kaza yerinden detay ve genel görüntü

İş Makinesi Can Güvenliği Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü Direksiyon 

-- Ev ve kamyondan görüntü
-- Ev sahipleri ile röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon, depo ve apartmana çarparak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay saat 13.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.A. yönetimindeki 35 ACG 617 plakalı bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kamyon, önce sokakta bulunan depoya ardından da 3 katlı apartmanın zemin katına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kamyon şoförü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şoför C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok" Deposunun bir kısmı yıkılan Erdoğan Dumluoğlu, olay sırasında üst kattaki evlerinde oturduklarını belirterek, "Büyük bir gürültü geldi ve balkona çıktım. Kamyonun buraya girdiğini gördüm sonra. Aşağı inip baktığımda deponun duvarlarının bir kısmının yıkıldığını gördüm. Komşumuzun evine de zarar vermiş. Şu yolda bizim can güvenliğimiz yok. Çoluk çocuğumuz dışarı çıkamıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu. Meydana gelen kazada evinde hasar oluşan Bilgin Ertem de yaptığı açıklamada "Bu yolun bir çaresine bakmaları lazım. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Burada yaşanan 3'üncü kaza bu. Daha önce de iş makinesi ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi. Yetkililerden bu yol ile ilgili çözüm bekliyoruz" dedi.
Öte yandan depo ve apartmanın duvarına çarpan kamyon, vinç yardımıyla çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-
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