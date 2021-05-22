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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Trol 

-KAMYONDAN GÖRÜNTÜ

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi. Kaza Bartın-Arıt karayolunun Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt’tan Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan Kemal K. yönetimindeki 74 BD 218 plakalı kamyon kontrolden çıkarak Okçular deresine devrildi. Sürücü Kemal K. kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Dereye devrilen kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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