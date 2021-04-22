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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan İETT otobüsü emniyet şeridindeki servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan İETT otobüsü emniyet şeridindeki servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Önlemi Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Servis minibüsünün başında bekleyen adamla röp.
-Trafikten görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir, Mahmutbey-İSTOÇ yolunda kontrolü kaybeden seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.Olay, saat 09.00 sıralarında Başakşehir Mahmutbey-İSTOÇ yolu İSTOÇ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken tekerleği patlayan Hüseyin Yurdakul idaresindeki 34 BF 9190 plakalı servis minibüsü, emniyet şeridine park etti. Bu sırada aynı istikamete giden Adem D. yönetimindeki 34 TN 1913 plakalı İETT otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı. Kazanın ardından İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken, kazada otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. Diğer yolcular ve otobüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ise, başka kazanın meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı.Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tamamen açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza anını anlattıServis minibüsünün yanında bulunan Erdal Uçar, "Servis aracının lastiği patlamıştı. Emniyet şeridine sağa çektik. Şoför telefonla oynuyordu. Ondan sonra otobüs gelip arkadan çarptı. Servis aracında kimse yoktu. İETT otobüsü doluydu" dedi.

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