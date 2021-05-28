Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı... Otoyolda kaybolan kediyi aradılar

-- ARAÇTAKİ KEDİ MALZEMELERİ

-- EKİPLERİN YEŞİL ALANDA KEDİ ARAMASI

-- DETAYLAR



( BOLU )- Kaza yapan araçtan kaybolan kediyi bulmak için ekipler seferber oldu BOLU



- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralıların araçta kedi olduğunu söylemesi üzerine ekipler yol kenarındaki yeşil alanda dakikalarca kedi aradı. Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağıkuzören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Çağla Çevik idaresindeki 67 TA 764 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Otoyol üzerinde ters dönen araçtaki sürücü ile yolcular Niğmet Yılmaz ve Sultan Demirci yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yol kenarında kedi aradılar Kazanın ardından yaralıların araçta kedi olduğunu söylemesi üzerine ekipler araçta inceleme yaptı. Kedi kafesinin açık olduğunu gören jandarma ve karayolları ekipleri otoyol kenarında bulunan yeşil alanda dakikalarca kaybolan kediyi aradı. Ekipler yaptıkları aramada kaybolan kediyi bulamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC

