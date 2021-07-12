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Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza yapan araç

Trafik Kazası Altın Ticari Araç Direksiyon Trol 

-Olay yerindeki ekipler
-Aracın kaldırılması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Aziz D.’nin kullandığı 10 LS 286 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Aziz D., Muhammed Musta, Birgül D., Kadriye D., Mülkiye D. ve 2 yaşındaki Alperen Durmuş yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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