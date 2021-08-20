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Kontrolden çıkan at arabasının altında kaldı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan at arabasının altında kaldı

Kontrolden çıkan at arabasının altında kaldı

koşan at

Kamera Altın Gesi Cep Telefonu Şahit 

-arabanın üstündeki sürücü
-atı durdurmaya çalışması
-düşme anı
-yoldan görüntüler
-gördü tanığı röportaj

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada- Koşan atı durdurmak isterken altında kaldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da dizginleri düşen ve kontrolden çıkan atı durdurmak isteyen sürüsü düşerek altında ezildi. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda at ve sürücü yara almazken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Ş. ata arabasıyla caddede yürürken at birden huysuzlaşarak koşmaya başladı.
At abasının üzerindeki sürücü, atır durdurmak için yoğun çaba harcadı. Bir türlü durmayan atın dizginlerini de düşüren sürücü, üzerine atlayarak durdurmak isterken yere düştü. At arabası tekerleklerinin üzerinden geçtiği sürücü, yerde vuvarlanırken dengesini kaybeden at ise yere düştü. Yerden kalkan sürücü atın yanına koşarken o anlar arkadan seyreden bir otomobildekiler tarafınsan saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Yaşanan olaya şahit olan Abdullah Kovat, dün yaşanan olayı anlattı. Hava almak için dışarı çıktıklarında dizginleri düşen atı gördüklerini belirterek, "Birden atı süren şahıs arabanın altına devrildi. Olay yerine koşup yardım etmek istedik. Atı kaldırdık, bir şeyi yoktu. Sürücünün de bir şeyi yoktu. Birkaç dakika dinlendikten sonra gittiler” diye konuştu.
(Şİ-SD-
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