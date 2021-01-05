Kontrolden çıkan aracını son anda durdurarak şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu

- Sürücü ve polisten görüntü

- Şarampolde son anda duran otomobilden farklı planlarda görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Kayan otomobil 10 metre yüksekten okul bahçesine yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da yokuş yukarı çıkmak isteyen sürücünün otomobili kaydırması sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden okulun bahçesine yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi. Kaza, İstiklal mahallesi Doğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azize K., 03 HE 990 plakalı otomobili ile yokuş yukarı çıkarken yağmurlu yolda araç kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan otomobil Ekrem Yavuz Ortaokulu bahçe duvarının bulunduğu kısımda güçlükle durabildi. Otomobil sürücünün son anda yaptığı manevra ile 10 metre yükseklikteki şarampolden okul bahçesine yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonrası büyük bir şok yaşayan ve olayı yara almadan atlatan Azize K., çevredekilerin şaşkın bakışları altında araçtan güçlükle çıkabildi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı. (MT-GC)



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