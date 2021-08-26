Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç yol kenarında dik durdu: 2 yaralı

Araç sürücüleri

Hastane Kırmızı Işık Işık İhlali Kaldırımlar Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Vatandaşlar
-Aracın duvara yaslı duruşu
-Araçlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da kırmızı ışık ihlali yaparak hızla geçen otomobil, bir araca çarparak yol kenarındaki duvara yaslanarak dik bir şekilde durdu. Kazada iki kişi yaralanırken, yolda kaza nedeniyle trafik oluştu. Olay, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Taşocağı caddesinde yaşandı. İddiaya göre, kırmızı ışık yanarken hızla geçen Ömer A. idaresindeki 34 BCG 502 plakalı Fiat Egea marka otomobil, o sırada sola dönüş yapan 34 TC 0824 plakalı Volvo S90 marka araca yandan çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç kaldırımların üstünden uçarak yol kenarında bulunan duvara yaslı vaziyette durdu. Kazada Sürücü Ömer A. ve yolcu koltuğunda bulunan Samet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken kazaya karışan araç çekici ile yol kenarından kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı