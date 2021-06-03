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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

kaza yeri görüntüleri

( EDİRNE ) - EDİRNE

Acil Servis Polis Jandarma Elektrik Direği Direksiyon 


- Keşan-Gelibolu yolunda direksiyon kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu. Elektrik direğine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan’dan Gelibolu istikametinde gitmekte olan 34 CMK 179 plakalı aracın sürücüsü C.Ç., seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç bölgede yol kenarında bulunan demir telleri ezerek Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip binasının bahçesine daldı. Bahçeye giren araç daha sonra, önce oradaki elektrik diğerine ve ardından ağaca çarparak, gidiş istikameti yönünde ters dönerek ancak durabildi. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü C.Ç. ve o sırada araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından bölgeye gelen TREDAŞ arıza müdahale ekipleri, kazada hasar alan ve her geçen dakika tehlike saçan elektrik direğini yangına sebebiyet vermeden onarım çalışmaları yürüttü. (EA -
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