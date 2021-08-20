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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

OTOMOBİL DETAY

Tahkikat İstinat Duvarı Trol 

-YARALI
-EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-HASTANE
-FARKLI AÇILAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Rıdvan G. (24) yönetimindeki 06 COH 20 plakalı otomobil virajı alamayınca kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçarak sitenin istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Emre G.(24) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. (SB-AÇ-
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