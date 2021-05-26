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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza yeri

Hastane Jandarma Kayalı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-jandarma ekiplerinin kaza yeri araştırması
-hastane detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Nurdağı-İslahiye karayolunda seyir eden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Nurdağı - İslahiye karayolunun 14. kilometresi Türkbahçe mevkiinde seyir eden K.A idaresindeki Wolksvagen marka ve 80 AAG 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki kayalık alana devrilen otomobilde bulunan 4 arkadaştan sürücü K.A ile araçta bulunanlardan İ.A(24) araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan C.Y. (22) ve K.C.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, İ.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (MGÖ-SD-
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