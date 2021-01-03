Kontrolden çıkan anız yangını korkuttu

-Bölgenin alev alev yanması detay



( SAKARYA )-İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ormanlık alana yakın bir bölgede yakılan anızlar yangına sebep oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Serdivan İlçesi Sivritepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaş tarafından yakılan anızlar kontrolden çıkarak yangına sebep oldu. Alevlerin yükselmesi ile birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.



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