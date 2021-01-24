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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kontrolde çıkan tır devrildi, tonlarca tuz yola savruldu

Kontrolde çıkan tır devrildi, tonlarca tuz yola savruldu

Kaza yapan tırdan görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Ekiplerin çalışması

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de kontrolden çıkan tuz yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca tuz yola savruldu. Olayda tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olay, Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Okcan idaresindeki 42 GT 468 plakalı tuz yüklü tır sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Devrilerek yan yatan tırın dorsesindeki tonlarca tuz ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kaza mahallinde güvenlik önlemi alınırken, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Trafik tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tuzların temizlenmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AS-GC)
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