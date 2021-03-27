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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Konteynerin tabanını güçlendirirken göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Olay yerinden detaylar

Mahsur Kaldı Polis Hastane Cenaze Toprak Kayması 

-Arama çalışmalarından detaylar
-Ekiplerin Cengiz B.'nin cenazesini çıkarması
-Cenaze aracının gelmesinden detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bulunan konteynerin tabanını güçlendirmek isteyen bir şahıs, meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Sakar Esmecik Caddesi Aydıncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda Cengiz B. (38) konteynerinin tabanını sağlamlaştırmak için arkadaşları ile kendisine ait bağa gitti. Konterner tabanına doğru açılan yaklaşık 3 metrelik çukura giren Cengiz B., toprak kayması sonucu çukurda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından toprağın altında kalan Cengiz B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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