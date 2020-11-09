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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Konteyner kentte hummalı çalışma

- Konteyner kentte hummalı çalışma

-Çalışmalardan genel detay görüntü

Depremzede Deprem Şili Konteyner Kent 

--Drone görüntüsü

( İZMİR )- İzmir depreminin ardından hazırlanacak konteyner kentin 2 haftaya hazır olması planlanıyor İZMİR

- İzmir'de meydana gelen depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte hummalı bir çalışma var. 2 haftaya hazır olması beklenen konteyner kent alanı havadan görüntülendi. İzmir'de meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, depremin en yıkıcı olduğu Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesinde yapılıyor. 46 bin metrekarelik alanın birinci etap çalışmalarında 21 metrekarelik 550 konteyner kurulacak. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer alacağı konteynerlerde 5 kişilik ailenin barınabileceği öğrenildi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD'a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile devam ediyor. Yaklaşık 100 personelin çalıştığı konteyner kent alanının, sosyal donatıların hazırlanması ile birlikte yaklaşık 2 haftada tamamlanması planlanıyor. (CA-
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