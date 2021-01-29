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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı

- Konserve kutusuna kafasını sıkıştıran kediyi bahçe makasıyla kurtardı

-Adamın kediyi kurtarma anı

Sosyal Medya Halas Irak 

--Makasla konserve kutusunu kesmesi
--Kedinin kurtarılması
--Kedinin kaçması
--Adamın makası bırakarak gitmesi

( ANTALYA )- Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kediyi bahçe makası yardımıyla kurtaran adam, halasının çektiği kurtarma görüntüsüyle sosyal medyada insanlık dersi verdi. Olay Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde gerçekleşti. Ayşe Alpasar ve Oliver Alpasar evlerinin bahçesinde kafasını konserve kutusuna sıkıştırmış bir kedi gördü. Oliver Alpasar, bahçeden aldığı makasla kediye zarar vermeyecek şekilde konserve kutusunu kesmeye başladı.
Bir süre sonra konserve kutusu kedinin kafasından çıktı. Kedi, konserve kutusundan kafasını çıkardığı an olay yerinden koşarak uzaklaştı. İzleyenleri duygulandıran görüntüler, kediyi kurtaran adamın halası tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Talihsiz kedinin mama yemeye çalışırken konserve kutusuna kafasını sıkıştırdığı düşünülüyor.
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