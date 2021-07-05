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Konserde sürpriz evlilik teklifi
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Konserde sürpriz evlilik teklifi

Konserde sürpriz evlilik teklifi

Sahnede evlilik teklifi

Hafta Sonu Evlilik Teklifi Kışla 

-Seyircilerden detaylar
-Eypio konserinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de CanbayWolker ile Eypio’nun şarkılarının seslendirildiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali eğlenceli konserlerle son buldu. Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanı’nda düzenlenen konserlerde gençler doyasıya eğlendi. Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin gençlere anlatıldığı etkinlikte sürpriz evlilik teklifi ise Festival’de konsere damga vurdu. CanbayWolker ile Eypio sahne değişimi arasında seyirciler arasında oturan Ramazan adlı genç, arkadaşı Rümeysa ile birlikte sahneye çıkarak yüzlerce kişinin önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi eden kişi ise aldığı ‘Evet’ cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Konser alanında bulunan yüzlerce kişi ‘Evet’ cevabını uzun süre alkışlayarak çifti tebrik etti. Genç çiftin mutluluğunu konserde bulunan arkadaşları da tebrik ederken, konser daha sonra kaldığı yerden devam etti.
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