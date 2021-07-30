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Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı

Konser kuyruğuna giren vatandaşlar korona virüs önlemlerini hiçe saydı

Kuyruktan görüntü

Toplantı Uttu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Maske takmayanlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Akşam saatlerinde Şişli Küçük Çiftlik Park’ta gerçekleşecek konser için sıraya giren vatandaşlar artan vaka sayısını adeta unuttu. 200 metreyi bulan kuyrukta sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Kurban Bayramı’nın ardından tırmanışa geçen vaka sayısı gelecek günlerde kısıtlamaların olup olmayacağı sorularını gündeme getirmeye başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgeye göre konser, toplantı gibi toplu organizasyonlara girişlerde HES kodu belirtilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştı. Akşam saatlerinde ise Şişli Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek konser öncesinde de 200 metreyi geçen kuyruğun, artan vaka sayısını unutturduğu görüldü.
Konserin başlama saatinden önce sıraya giren vatandaşların birçoğunun maske kullanımına dikkat etmediği, sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

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